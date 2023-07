Pastorelli, 'Pezzo di Umbria in successo scherma azzurra'

"C'è un pezzo di Umbria nel successo mondiale della scherma azzurra. Con grande entusiasmo e orgoglio desidero congratularmi con il folignate Andrea Santarelli per la straordinaria vittoria ai campionati del mondo di scherma di Milano": così il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli.

"Grazie alla sua eccezionale prestazione nella spada maschile a squadre - prosegue Pastorelli - l'Italia ha portato a casa la medaglia d'oro che mancava da 30 anni, battendo in finale la Francia e rendendo l'Umbria e l'Italia intera estremamente fiere. Andrea Santarelli, capitano del team azzurro, rappresenta un esempio per tanti giovani umbri che praticano lo sport, dimostrando che con impegno, dedizione e passione, è possibile raggiungere i traguardi più importanti. Sono certo che il suo successo ispirerà molti atleti a perseguire i loro sogni nello sport e nella vita".

"Un ringraziamento ad Andrea - conclude - per aver rappresentato l'Umbria con onore e per aver portato a casa questo prestigioso titolo mondiale, nella consapevolezza che in futuro arriveranno tante altre medaglie e tanti straordinari successi".



