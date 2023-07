La professoressa Rita Lizzi nell'Accademia dei Lincei

La professoressa Rita Lizzi, docente ordinario di Storia romana del dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell'Università degli studi di Perugia, entra ufficialmente a far parte dell'Accademia nazionale dei Lincei, illustre istituzione tra le più antiche d'Europa che ha l'obiettivo di "promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura".

L'Accademia, per statuto, è composta da 540 accademici, divisi secondo tre qualifiche: soci ordinari "nazionali", soci ordinari "stranieri" e soci "corrispondenti", ripartiti a loro volta in classi. La professoressa Lizzi è stata nominata socio corrispondente nella categoria di Scienze morali, storiche e filologiche (Cat. IV Storia e Geografia Storica e antropica).

Il distintivo le verrà consegnato durante la cerimonia di apertura ufficiale, che quest'anno si svolgerà il 10 novembre. Congratulazioni sono state espresse dal rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero.



