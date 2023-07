Giovane donna denuncia una violenza sessuale in Umbria

Una giovane di 24 anni residente a Terni ha denunciato di essere stata violentata all'esterno di un night club di Castiglione del Lago, ieri, fra le 4 e le 5 del mattino. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve. La vittima, di origini nordafricane, avrebbe anche indicato agli investigatori il nome del presunto autore del fatto, un suo conoscente, italiano, di 33 anni, residente fuori regione.

Secondo quanto si è appreso dai carabinieri, la violenza sarebbe avvenuta nell'auto dell'uomo. Subito dopo, la ventiquattrenne - che era sotto l'effetto dell'alcol - ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che l'hanno accompagnata all'ospedale di Perugia, dove è stata ricoverata per accertamenti e poi dimessa in serata.

Solo pochi giorni fa, sempre in Umbria, un'altra presunta violenza sessuale era stata denunciata da due ragazze, una delle quali sarebbe stata violentata e l'altra molestata, a Perugia.

In seguito a quell'episodio due giovani sono stati indagati dalla Procura del capoluogo umbro.



