Capone, 'formazione per il rilancio dell'occupazione'

"Puntare su formazione e aggiornamento professionale per rilanciare l'occupazione": lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione del congresso territoriale che si è svolto a Perugia sui temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro.

"In Umbria - ha detto Capone -, secondo l'Istat, nel 2022, il tasso di occupazione tra i 15-64 anni è stato pari al 64,9 per cento. Secondo l'Inps, inoltre, la forma di assunzione più diffusa è stata quella a tempo determinato rappresentando il 40,4 per cento delle assunzioni. Nel 2022, peraltro, le persone residenti a rischio di povertà o di esclusione sociale sono state l'11,1 per cento del totale, ovvero 95 mila individui circa. Sebbene il dato sia in diminuzione rispetto al valore del 2021, si tratta di numeri significativi che non devono essere sottovalutati".

Per il segretario generale dell'Ugl "servono, in tal senso, misure di welfare adeguate per sostenere le famiglie in difficoltà e salvaguardare la coesione sociale" e "urgono, al contempo, investimenti in politiche attive del lavoro per incentivare l'allineamento fra domanda e offerta di lavoro e rilanciare l'occupazione".

"Puntare sulla formazione e sull'aggiornamento professionale dei lavoratori - ha rilevato Capone - è essenziale per adeguarsi alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Le misure per incentivare l'acquisizione di nuove competenze e la riqualificazione devono essere adottate in modo da favorire la mobilità professionale e l'occupabilità dei lavoratori.

Parallelamente sono necessarie politiche che agevolino l'accesso al credito e alle risorse per le imprese, incoraggiando l'innovazione e la competitività, accompagnando il processo di transizione verso un'economia sostenibile attraverso l'innovazione tecnologica e la realizzazione di nuove infrastrutture, nella prospettiva di generare nuove opportunità di lavoro e favorire la crescita economica".



