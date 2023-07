Bandecchi, 'serve il lavoro di cittadinanza'

"Insieme ad Alternativa Popolare propongo l'istituzione del lavoro di cittadinanza al fine di garantire alle categorie che ne hanno diritto e necessità un reddito e nello stesso tempo quella dignità, costituzionalmente garantita, che può derivare solo dal lavoro". Lo scrive in una nota il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, annunciando un progetto con il vescovo da realizzare nella città umbra.

"I cittadini percettori di reddito di cittadinanza - scrive Bandecchi - non possono improvvisamente essere lasciati senza alcun supporto economico e reddituale. Non possiamo giocare con la vita delle persone. Il governo ha dimostrato tutta la sua lontananza dalle persone che si trovano in una situazione di precarietà".

"Nella città di Terni, ove sono sindaco, di concerto con il vescovo - annuncia, nella nota - stiamo mettendo a punto un progetto similare per coinvolgere almeno duecento persone bisognose. La nostra idea di politica trova il suo fondamento nel capitalismo sociale dove è giusto che i più capaci riescano a realizzare i loro progetti senza però, nel contempo, dimenticare i più fragili. In sintesi deve essere garantita a tutti i cittadini una vita dignitosa, una famiglia e nel contempo un lavoro che consenta il perseguimento dei propri obiettivi personali".



