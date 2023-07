Intensificati i controlli della polizia stradale

Con l'aumento del traffico in occasione delle vacanze estive, è stata intensificata l'attività di pattugliamento e controllo anche da parte della polizia stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo sulla E-45.

L'intensificazione dei servizi di pattugliamento, in queste giornate di traffico intenso, ha portato alla rilevazione di 56 infrazioni per superamento dei limiti previsti. Nell'ultima settimana sono state controllate 429 persone e sottoposti a verifica 406 veicoli. Ritirate anche cinque patenti e sequestrato un veicolo.

Nell'ambito dei controlli, gli agenti della sezione di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno contestato 230 infrazioni al Codice della strada.

Gli agenti hanno svolti anche controlli dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus. Di rilievo anche le verifiche circa l'osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico. In questo caso sono state 67 le infrazioni rilevate e sanzionate dalla polizia stradale.

Particolare attenzione è stata posta anche nel controllo relativo al rispetto delle norme sull'utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di sicurezza per i bambini, con 14 le sanzioni contestate.



