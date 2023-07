Escursione per superare le barriere della sclerosi multipla

Escursione a Castelluccio di Norcia per superare le barriere della sclerosi multipla. È stata organizzata sabato dal Cai e dall'Aism Umbria e ha visto la partecipazione di circa 50 persone tra volontari, simpatizzanti Aism e chi è costretto a convivere con la sclerosi multipla.

L'escursione è partita dal rifugio alpino di Forca di Presta, sotto la supervisione delle guide del Cai. Il cui presidente regionale Gianluca Angeli ha tenuto a sottolineare che "vincere l'isolamento indotto da una malattia che può minare le nostre capacità motorie è importante, ed una passeggiata sopra i 1500 metri di altezza nella cornice della piana di Castelluccio è una chance da non perdere".

"Può sembrare un appuntamento banale, ma per qualcuno è una sfida epica", hanno invece evidenziato Alessandro Marsili, Annita Rondoni - presidente regionale e consigliere nazionale Aism - insieme ad Angelo Gabrielli, l'ideatore dell'evento che ha fortemente voluto portare a termine l'iniziativa per la sua grande passione per la montagna.

"Questa può essere la prima di una serie di iniziative che ampliano le opportunità di partecipazione alla comunità delle persone con sclerosi multipla", ha spiegato Francesco Corea, neurologo presso l'ospedale di Foligno, che ha preso parte all'escursione. A supporto dell'evento anche il contributo della Protezione civile e della Croce Bianca Foligno, rappresentati da Luigi Montenovo e Salvatore Stella.



