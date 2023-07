A Narni Le vie del cinema con Amelio e Mastandrea

Al via a Narni Le vie del cinema, 29/a edizione della rassegna dedicata al cinema restaurato. In cartellone classici come il thriller Milano calibro 9 di Fernando Di Leo (31 luglio), la commedia La voglia matta di Luciano Salce (2 agosto), Sogni d'oro di Nanni Moretti (3 agosto), Il ladro di bambini di Gianni Amelio (4 agosto), Teresa la ladra di Carlo Di Palma (5 agosto). Per omaggiare il centenario della nascita di Italo Calvino - il grande scrittore era anche un appassionato cinefilo - l'1 agosto sono in programma Renzo e Luciana, contenuto nel film Boccaccio 70 di Mario Monicelli e L'avventura di un soldato di Nino Manfredi tratto dalla pellicola L'amore difficile. Ospiti attesi di questa edizione 2023: Valerio Mastandrea, Gianni Amelio, Duccio Chiarini, Deborah Farina, Emanuela Moschin, Emanuele Salce, Andrea Pergolari, Christian Uva, Sergio Bruno. Tutti i film presentati sono restauri a cura di Csc - Cineteca Nazionale tranne Il ladro di bambini il cui restauro è stato curato dalla Cineteca di Bologna. Narni dà spazio anche ai bambini, con una selezione destinata ai più piccoli: Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina, Spirit - Il ribelle di Elaine Bogan e Ennio Torresan, Frozen II di Chris Buck e Jennifer Lee, Pets - Vita da animali di Chris Renaud e Yarrow Cheney, Oceania di Ron Clements e John Musker, Dumbo di Tim Burton.



