Tesei, 'tutti i progetti del Pnrr sono stati avviati'

In merito al Pnrr "nella relazione sul programma di Governo che 15 giorni fa abbiamo presentato c'è scritto tutto, con vari report sugli importi di 2,9 miliardi che l'Umbria ha intercettato e secondo diverse analisi la Regione potrebbe aggiudicarsi anche altre risorse. Nella relazione c'era anche lo stato di attuazione: tutti i progetti sono stati avviati e auspichiamo di riuscire a ultimarli nei tempi. Per questo abbiamo costituito una direzione ad hoc, anche per andare in aiuto dei Comuni che sono in difficoltà per mancanza di personale".

Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante il suo intervento nel dibattito in aula per l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2024-2025.

"Alla consigliera Donatella Porzi, sulla Orte-Falconara - ha detto la presidente -, ricordo che quell'atto non è stato accolto perché era già stato fatto tutto. Sul tema della carenza infrastrutturale non abbiamo neanche aspettato il covid, ma ci siamo mossi subito. E continueremo a farlo. Alcune opere sono già state finanziate, per le altre continueremo a dialogare con il Governo, perché questo è il vulnus della nostra regione.

Anche nel passato si sarebbe potuto portare a casa qualcosa.

Siamo la cenerentola d'Italia dal punto di vista infrastrutturale".

"Sulla ricostruzione del sisma 2016 - ha poi aggiunto Donatella Tesei - i numeri della macroarea dimostrano che l'Umbria ha i migliori risultati. Ma a fine 2019 c'erano solo le macerie. Le ordinanze per portarle via le abbiamo fatte noi. Ora sono partiti anche i grandi progetti. E questo con due anni di covid, con l'aumento delle materie prime, con il superbonus che ha creato difficoltà nel trovare aziende".



