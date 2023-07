Prosegue il 'Music fest Perugia' tra masterclass e concerti

Prosegue il Music fest Perugia e la città si popola di giovani talentuosi musicisti e rinomati artisti di calibro internazionale. Tanti gli appuntamenti in programma per gli amanti della musica classica, che termineranno domenica 6 agosto.

Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 luglio, dalle 10 alle 13, si potrà assistere alle prove dell'orchestra diretta da Marius Stravinsky, il 29 alla basilica di San Pietro e negli altri giorni alla sala dei Notari. Ancora prove, dalle 11 alle 18 nelle tre giornate, all'auditorium di santa Cecilia per "Le nozze di Figaro", opera concertante che andrà in scena il 5 agosto alla sala dei Notari alle 21. I pomeriggi vedranno impegnati i musicisti in master recital, alle 18, alla sala dei Notari, con Chloe & Alexandre Motouzkine sabato 29; la soprano Suzanne Ramo e la mezzo soprano Twyla Robinson domenica 30; Chloè Kiffer e Chiara Thendean lunedì 31, nel concerto "Bach Splendor" e Angelina Gadeliya a seguire.

La sala dei Notari ospiterà ancora, sabato 29 luglio alle 19, una marathon recital a ingresso gratuito, così come gratuito è quello di domenica 30, sempre allo stesso orario e il recital di Elise Richard alla chiesa di santo Spirito, alle 20. La sera, alle 21, spazio ai concerti con orchestra, musicisti di alto livello e "young performers". Sabato 29 luglio il maestro Stravinsky dirigerà i pianisti Jan Jones e Chun-Chieh-Yen, che si esibiranno insieme a giovani musicisti alla basilica di San Pietro; domenica 30 luglio ancora il maestro Stravinsky protagonista con la pianista Jeewon Park alla sala dei Notari, mentre lunedì 31 con il pianista Asaf Zohar, sempre alla sala dei Notari.

A precedere il concerto con orchestra ci sarà, alle 19, una masterclass pubblica, a pagamento, tenuta dal grande soprano Eva Mei.



