Luca Innocenzi potrà partecipare alla prossima Quintana

Il cavaliere Luca Innocenzi potrà partecipare alla prossima edizione della Giostra della Quintana di Foligno, in programma a settembre.

Il Tar dell'Umbria ha infatti accolto la richiesta di sospensione cautelare del Daspo, limitatamente alle modalità necessarie per consentire la sua partecipazione alla manifestazione equestre come cavaliere professionista.

Lo rendono noti i suoi legali, gli avvocati Fabio Michelangeli, David Zaganelli e Alessio Tomassucci.

Il questore di Perugia aveva emesso complessivaente cinque provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettante persone che, lo scorso 4 giugno, presso il "Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti", in occasione delle prove ufficiali della Giostra della Quintana, si erano rese protagoniste di "violenti e gravi disordini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA