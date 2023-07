Con la patente revocata provoca incidente e incolpa il padre

Con la patente revocata è accusato di essere andato sbattere contro un'auto parcheggiata, per poi cercare di attribuire la responsabilità al padre quando la polizia è intervenuta per i rilievi dell'incidente. Per questo un 42enne è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato a pubblico ufficiale mentre il padre per favoreggiamento.

E' accaduto a Spoleto dove gli agenti, a seguito della chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti per un incidente tra un veicolo di grossa cilindrata e un'auto parcheggiata. Giunti sul posto i poliziotti hanno raccolto la testimonianza del 42enne, il quale - come riferito dalla polizia - ha detto che mentre si trovava a bordo dell'auto guidata dal padre, quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo a causa di un animale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada. L'auto era poi andata a sbattere contro un'altra parcheggiata e il padre, a causa di un improvviso malore, era stato accompagnato a casa da un conoscente.

Una ricostruzione poi confermata anche dal genitore. Da un controllo è emerso che il 42enne era gravato da numerosi precedenti di polizia oltre che destinatario di un provvedimento di revoca della patente. Insospettiti gli agenti hanno sentito alcuni testimoni che hanno riferito di aver visto l'uomo mentre scendeva dall'auto subito dopo l'incidente.

Per lui anche la sanzione per guida con patente revocata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA