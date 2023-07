Coldiretti Umbria, bene il tavolo sui danni da maltempo

"Positivo l'impegno dell'assessorato regionale all'agricoltura, per supportare le aziende agricole umbre che negli ultimi mesi hanno subìto danni alla produzione a causa di ripetute condizioni climatiche avverse, dalla siccità all'eccesso di pioggia": è quanto sottolinea Coldiretti Umbria dopo l'incontro convocato dall'assessore regionale all'agricoltura, Roberto Morroni, sulla problematica della peronospora della vite e per esaminare altre criticità al comparto meritevoli di attenzione.

Proprio i pesanti danni causati alla vite dalla peronospora in varie aree della regione, aveva portato Coldiretti Umbria a sollecitare "l'immediata istituzione di un tavolo di crisi sul problema". Una richiesta questa, estesa poi anche per altri comparti in sofferenza, da quello cerealicolo a quello olivicolo e foraggero, ugualmente penalizzati - secondo Coldiretti - dall'intemperie dei mesi scorsi che porteranno a rilevanti cali produttivi con picchi anche di oltre il 50% in meno.

"La disponibilità dell'amministrazione regionale ad occuparsi celermente di queste emergenze che colpiscono le imprese agricole umbre, già in grosso affanno per la complessa congiuntura economica attuale - riferisce Coldiretti - è da considerarsi senz'altro in maniera positiva, visto che tende a ricercare ogni possibile soluzione che possa alleviare le difficoltà delle imprese anche sotto il profilo della liquidità delle risorse. Un incontro in cui la richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale per il comparto avanzata da Coldiretti nei giorni scorsi, è stata tenuta nella giusta considerazione".

"Proprio in quest'ambito - afferma Coldiretti - occorre che tutte le imprese agricole danneggiate facciano arrivare in tempi adeguati agli uffici regionali competenti, le segnalazioni dei danni sulle proprie produzioni, che consentirebbero di mettere in moto le procedure necessarie a livello burocratico".



