Cerca di fermare una lite tra giovani e viene picchiato, due denunce

Sono stati denunciati per lesioni personali in concorso due giovani di 19 e 16 anni, accusati di aver preso a calci e pugni un 49enne perugino, intervenuto per sedare una lite tra giovanissimi.

E' accaduto a Perugia, nella zona di via Cortonese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la vittima del pestaggio, attratto dalle urla, si è avvicinato ad un gruppo di ragazzi che incitava i due giovani mentre si picchiavano.

L'intervento dell'uomo avrebbe interrotto la lite ma anche scatenato la reazione di tre componenti del gruppo che lo avrebbero aggredito con calci e pugni intimandogli di farsi gli affari suoi.

Solo grazie all'intervento di uno dei ragazzi presente - riferiscono sempre i carabinieri -, probabilmente spaventato per la reazione troppo violenta dei suoi coetanei, i tre sono scappati lasciando l'uomo a terra. Sul posto sono interventi i militari della stazione di Perugia che, a seguito delle indagini, hanno identificato e denunciato due dei tre aggressori, già noti alle forze di polizia e residenti nel capoluogo umbro. Sono ancora in corso le indagini per identificare il terzo.



