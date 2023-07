Una nuova estetica per il cratere del terremoto del 2016

"Una nuova strategia di sviluppo culturale, economico e sociale che possa dare anche un'estetica alla ricostruzione post sisma del Centro Italia"; a dirlo oggi a Norcia è stato il commissario straordinario, Guido Castelli, presentando l'accordo con la Fondazione Maxxi. "L'obiettivo - ha spiegato il commissario - è quello di dare a questa grande area una prospettiva e un futuro che passi anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale".

"L'accordo consiste nel fatto che il Maxxi si mette a disposizione per un lavoro di affiancamento della struttura commissariale e di ascolto delle istanze del territorio e mette a disposizione della comunità il proprio sapere museale, le proprie competenze dal punto di vista architettonico e artistico per studi di progettazione e quant'altro la comunità gli chiederà", ha detto invece il presidente della Fondazione dello stesso Museo nazionale delle arti contemporanee, Alessandro Giuli.

Il soprintendente speciale per le aree colpite dal terremoto, Paolo Iannelli, ha invece indicato i tempi necessari per la ricostruzione completa della Basilica di San Benedetto: "In questo autunno - ha spiegato - sarà concluso il lotto con il quale sarà recuperata la parte strutturale, per poi avviare un periodo di due anni in cui saranno completati i restauri, la parte impiantistica e quella funzionale". "La ricostruzione completa sarà quindi portata a compimento nel 2025", ha sottolineato Iannelli.

All'incontro odierno di Norcia ha partecipato anche l'assessore regionale al turismo, Paola Agabiti che ha evidenziato l'impegno della Regione Umbria per la ricostruzione delle aree terremotate. Il vicesindaco di Norcia, in questo periodo facente funzione di sindaco, Giuliano Boccanera, ha tenuto a sottolineare come il "Comune ha emesso oltre mille decreti di ricostruzione".



