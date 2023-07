In autunno in bici su ex ferrovia Fossato di Vico-Umbertide

Vedrà la luce entro la fine dell'autunno la pista ciclabile della ex ferrovia Fossato di Vico-Umbertide un percorso che, dopo alcune difficoltà legate al Covid, all'aumento dei costi dei materiali e all'alluvione dello scorso settembre, tornerà vivo e fruibile anche se sotto un'altra forma.

L'annuncio questa mattina in una conferenza stampa alla quale erano presenti il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, la presidente della Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, l'assessore comunale ai lavori pubblici Valerio Piergentili e Federico Ragni, progettista dei lavori sulla ciclovia.

"Viviamo questa operazione - ha detto Stirati - anche in termini di riscatto. Dall'autunno di quest'anno torneremo a riappropriarci di un pezzo di storia, e di territorio, che ci era stata sottratta, e, soprattutto, lo renderemo fruibile per i tanti visitatori in cerca di un turismo slow, di un modo diverso, più lento, di vivere il territorio e di godere del verde dell'Umbria".

La nuova pista collegherà i comuni di Umbertide, Gubbio e Fossato di Vico, per un tracciato di circa 52 chilometri, alcune porzioni del quale ricadranno sul sedime della vecchia ferrovia.

Il più consistente sarà quello ricompreso nella valle dell'Assino in località Serra Partucci, Camporeggiano, Zangolo.

Dopo la costruzione e la posa di sette passerelle in ferro per l'attraversamento del fiume Assino, come ha spiegato l'ingegner Ragni, "si è proceduto alla ristrutturazione delle gallerie, alla formazione di cassonetti stradali, di fossi e tombini per la regimazione delle acque, alla ristrutturazione di un ponte in pietra in località Serra Partucci".

L'assessore Melasecche ha sottolineato come "sia nelle realizzazioni, sia nelle successive manutenzioni di questo tipo di progetti, fare rete sia quanto mai importante". "C'è oggi un enorme interesse da parte del pubblico per le ciclabili - ha detto -: penso a questa pista, che in autunno inaugureremo, penso alla Spoleto-Norcia e non solo. L'Umbria è terra ideale per il turismo lento, un turismo che cambia la prospettiva e permette di godere in modo ancor più approfondito delle bellezze del nostro territorio".



