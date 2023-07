'Foligno airshow' con le Frecce Tricolori il 6 agosto

In occasione del centenario dell'Aeronautica militare torneranno ad esibirsi a Foligno domenica 6 agosto le "Frecce Tricolori". L'ultima volta era avvenuto nel 1995. Il programma prevede anche l'esibizione dello stesso sindaco della città, Stefano Zuccarini, come pilota acrobatico con l'aliante (è vice campione italiano nella categoria libero artistico).

Numerose sono le inizitive previste da venerdì 28 luglio. Il 5 e 6 agosto si svolgerà la manifestazione aerea nazionale "Foligno Airshow" promossa dal Comune ed organizzata dall'Aeroclub Foligno con esibizioni aeree ed un finale spettacolare eseguito dalla Pattuglia acrobatica nazionale. La manifestazione è patrocinata da Comune di Foligno e Regione dell'Umbria in collaborazione con l'Aeroclub d'Italia; il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e della Oma Tonti Spa quale sponsor unico, in occasione del 75/o anniversario di attività dell'azienda.

Nel corso della presentazione del programma, il sindaco Zuccarini ha sottolineato l'importanza della manifestazione per la città ricordando che "si tratta di una impresa difficile da organizzare per la sicurezza".

Dal 4 al 6 agosto verranno esposti, a palazzo Trinci, i cimeli storici dell'aeronautica militare mentre venerdì 4 e sabato 5 agosto, in piazza della Repubblica, ci sarà un'area espositiva aeronautica: saranno presenti un velivolo della seconda guerra mondiale, un simulatore di volo, l'abitacolo di un velivolo, due stand dell'aeronautica militare. Sempre a palazzo Trinci fino al 17 settembre si potrà ammirare la mostra fotografica "Cento anni dell'Aeronautica Militare 1923 - 2023".

Il 5 agosto, dalle 15 alle 17,30, ci saranno le prove generali mentre le esibizioni avranno luogo domenica 6 agosto dalle 16 alle 18,30. Sono previste esibizioni (con elicotteri da guardia di finanza, carabinieri e polizia) ed acrobazie.

L'accesso all'aeroporto sarà contingentato e non potranno entrare più di 6mila persone per ragioni di sicurezza. Nell'area esterna allo scalo saranno in vigore, nei prossimi giorni, provvedimenti per la viabilità e la sosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA