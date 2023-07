Al via il master in Management del patrimonio culturale

E' online sul sito dell'Università degli studi di Perugia il bando del master di primo livello in "Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico", ideato per creare specifiche professionalità capaci di leggere le più disparate risorse culturali e trasformarle in vere e proprie esperienze turistiche.

L'intento è di formare una nuova figura professionale che, in abbinamento a conoscenze di carattere manageriale e di marketing, sia in grado di costruire strategie di gestione del patrimonio culturale materiale e immateriale, per arrivare alla valorizzazione a scopi turistici in chiave di sviluppo economico e sostenibilità.

Il percorso è nato dall'impegno congiunto dell'Ateneo di Perugia in convenzione con l'Università degli studi della Basilicata e in collaborazione con le ventuno Camere di commercio del network Mirabilia, la rete promossa da Unioncamere per valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale costituita dalla presenza di siti Unesco - patrimonio dell'umanità.

La preparazione multidisciplinare del master consentirà di acquisire strumenti utili per tutte le diverse occupazioni coinvolte nel processo di valorizzazione turistica dei beni culturali sia nell'ambito pubblico sia in quello privato. I partecipanti sapranno predisporre specifici design dell'esperienza culturale attraverso progetti turistici esperienziali e valorizzare ogni aspetto del territorio.

Parte integrante del percorso curricolare le attività di field project, le visite e gli study tour presso i siti Unesco compresi nel network Mirabilia, Sarà inoltre possibile svolgere un periodo di stage presso strutture della filiera turistica, scelte in accordo con il network. Quattro le borse di studio messe a disposizione: due finanziate dal network Mirabilia e due dall'Università degli studi di Perugia, oltre ad ulteriori borse collegate ai tirocini. Le lezioni inizieranno il 20 novembre 2023 per terminare il 25 maggio 2024 e si terranno, in aula e da remoto, nelle sedi dell'Ateneo (Perugia, Terni, Assisi, Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Narni).



