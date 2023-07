È in programma dal 2 al 13 agosto a Bevagna l'International guitar festival, che porterà nel borgo umbro alcuni tra i migliori chitarristi italiani e internazionali. Su tutti spicca il nome di Pablo De La Cruz, artista spagnolo che terrà una masterclass sulla chitarra venerdì 4 agosto dalle 10 all'auditorium di Santa Maria Laurentia.

Per il secondo anno a Bevagna, l'Igf vedrà anche le premiazioni del concorso di poesia "La chitarra fa piangere i sogni", che ha visto arrivare 87 elaborati da tutta Italia. La cerimonia si svolgerà mercoledì 2 agosto alle 21,15 con il direttore artistico dell'Igf Ciro Carbone che accompagnerà alla chitarra le letture di Diletta Masetti. A seguire il concerto "Noche en Malaga" di Javier Garcia Moreno. Giovedì 3 agosto è in programma l'esibizione di Laurent Boutros "Aube à Paris" (ore 21,15 palazzo dei Consoli), mentre la prima settimana si chiuderà con Finn Elias Svit e Roberto Fabbri, che suoneranno alle 21-15 a palazzo del Consoli (sabato 5 agosto).

La seconda settimana si aprirà giovedì 10 agosto con Maurizio Di Fulvio Quartet e il concerto "Da Napoli a Rio" (ore 22,30 piazza Filippo Silvestri), per proseguire poi venerdì 11 agosto con Fabio Montomoli che suonerà Bach (ore 21,15 palazzo dei Consoli). Gli ultimi due appuntamenti sono previsti sabato 12 agosto con Senio Diaz e Gabriel Guillen Navarro (ore 21,15 palazzo dei Consoli) e domenica 13, quando Simone Onnis si esibirà nello spettacolo "La magia delle 6 corde" (ore 21.15 palazzo dei Consoli).

"Porteremo in città il mondo della chitarra - commenta il direttore artistico Ciro Carbone - con artisti provenienti da Spagna, Venezuela, Danimarca e Italia. Nella nostra nazione è sempre più difficile promuovere la cultura e noi vogliamo essere gli ambasciatori di qualcosa oramai difficile da promuovere, ma qui a Bevagna la strada sembra essere spianata".



