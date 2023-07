Tesei, ricostruiremo Castelluccio più bello e più sicuro

"La nostra volontà è quella di ricostruire Castelluccio, luogo simbolo della nostra regione, conosciuto in tutto il mondo e a cui tutti siamo molto legati, innanzitutto dov'era, rendendola ancor più bella e più sicura, per riconsegnarla a quanti l'hanno sempre vissuta ed a chi la vivrà nel tempo futuro": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, durante la conferenza stampa di presentazione dei progetti di ricostruzione post sisma del borgo della Valnerina. "Vogliamo realizzare questa opera nel più rigoroso rispetto della compatibilità ambientale - ha proseguito la presidente -, riutilizzando tutti i materiali che sarà possibile recuperare.

Questo anche per segnare una sorta di continuità storica tra passato e futuro. Una storia che viene raccontata anche dalle pietre e dai mattoni delle case dell'antica Castelluccio. Le nuove tecnologie ci aiuteranno quindi a ricostruire un paese che possa essere sicuro in considerazione di eventuali futuri eventi sismici, grazie alla realizzazione delle piattaforme sismicamente isolate, che faranno da base su cui poggerà l'intero agglomerato urbano del borgo".

"Castelluccio, dunque - ha detto ancora Donatella Tesei -, sta già trasformandosi in un vero e proprio laboratorio e modello, sia per ciò che riguarda le innovative tecniche di ricostruzione, sia per la procedura, che consentirà l'abbattimento di tempi e costi, avendo condiviso il tutto anche con gli stessi proprietari degli immobili. Insomma, una eccellente prova di cooperazione e collaborazione tra pubblico e privato, meravigliosamente completato dall'idea di progetto della Fondazione Cucinelli, che già aveva dato mirabile prova della propria opera a Solomeo".

La presidente ha ricordato che sono "22 le aziende che hanno manifestato interesse e adesso si farà tutto il percorso per arrivare all'aggiudicazione che porterà alla realizzazione del progetto esecutivo e poi alla partenza dei lavori, che ottimisticamente potrebbero avere inizio già dalla primavera 2024".



