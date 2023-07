Pioggia di medaglie per il gruppo Farchioni Olii in America

Quattro medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo: è il bottino di premi conquistati nei principali concorsi Usa dal gruppo Farchioni Olii, l'azienda con sede a Gualdo Cattaneo, in Umbria.

"Il New York World Olive Oil Competition - spiega in una nota dell'azienda Marco Farchioni, owner ed export manager di Farchioni Olii - è il più grande e prestigioso concorso globale sulla qualità dell'olio d'oliva. La sua lista annuale dei premiati rappresenta la guida autorevole ai migliori oli d'oliva del mondo e ai migliori produttori. I vincitori del premio rappresentano pertanto una élite di marchi di alta qualità provenienti da 28 Paesi. I risultati di questa rassegna annuale sono considerati una guida all'acquisto essenziale per importatori, distributori, rivenditori e chef di tutto il mondo".

"Dal canto suo, la Los Angeles International Extravirgin Olive Oil Competition - continua Marco Farchioni - è considerata uno dei concorsi più prestigiosi negli Stati Uniti. Vi partecipano centinaia aziende produttrici di olio provenienti dai paesi più importanti del settore".

"Dalla East Coast alla West Coast, queste competizioni sono il top del panorama agroalimentare degli Stati Uniti d'America - spiega Farchioni - ma, allargando la competizione oltreconfine agli oli provenienti dagli emisferi nord e sud del globo, rappresentano oggi un punto di riferimento indispensabile su dimensione globale. Proprio per questi motivi, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Insieme con gli altri colleghi produttori, abbiamo contribuito a tenere alto il nome dell'olio italiano nel mondo".



