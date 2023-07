Lega, 'in arrivo risorse preziose per le aree montane umbre'

"Grazie al lavoro del Ministro Calderoli, per le aree montane della nostra Umbria sono a disposizione 4,7 milioni di euro. Risorse disponibili per Regioni ed Enti locali, comprese nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - Fosmit, che per il 2023 sono addirittura raddoppiate, passando da 109 a 215 proprio per volere del Ministro". Lo rende noto in un suo comunicato il coordinatore della Lega in Umbria, Virginio Caparvi.

"Tra le innovazioni contenute in questo decreto - spiega - vi sono nuovi criteri di assegnazione delle risorse che valorizzano la vera montagna, la garanzia di un sostegno differenziato per fornire le maggiori tutele possibili ai cittadini che risiedono in aree in difficoltà e viene stabilita la priorità per investimenti contro il dissesto idrogeologico. Azioni importanti che guardano alla riduzione dei divari tra le diverse aree del Paese e a maggiori servizi per i cittadini sviluppando le potenzialità delle differenti eccellenze del Paese, un principio condiviso anche dalla riforma dell'autonomia differenziata.

L'intesa sancita oggi in Conferenza unificata è un ulteriore passo avanti, che i territori da tempo attendevano e che finalmente viene attuata, grazie all'impegno della Lega al Governo".



