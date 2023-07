L'Assemblea legislativa si riunisce venerdì 28 luglio

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) venerdì 28 luglio 2023, con inizio dei lavori alle ore 9.30. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube istituzionale ed il resoconto del dibattito e degli atti approvati sarà pubblicato dall'Ufficio stampa sul sito Alumbria.it.

All'ordine del giorno: Assestamento del bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa per gli anni 2023-2024-2025. Relatore Daniele Nicchi (presidente della Prima commissione - Misto); assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali.

Relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente Prima commissione - Misto), relatore di minoranza Simona Meloni (Pd); rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2022. Relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente della Prima commissione - Misto), relatore di minoranza Donatella Porzi (vice presidente della Prima commissione - Misto).



