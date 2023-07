Cucinelli, l'idea per Castelluccio pensata come un dono

"Questa idea di progetto è stata pensata come un dono che possa durare nei secoli, nel rispetto del genius loci di Castelluccio di Norcia e per il bene della sua amabile comunità e delle generazioni future, ma anche come tributo alla bellezza di uno dei luoghi più affascinanti di tutta l'Umbria": lo ha detto l'imprenditore Brunello Cucinelli, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dei progetti di ricostruzione post terremoto del borgo umbro.

"Sogno una vera e propria rinascita, da ogni punto di vista, dell'anima di Castelluccio - ha proseguito Cucinelli -. Il contesto paesaggistico e ambientale nel quale è incastonata questa perla è tale che siamo tutti chiamati, da custodi pro tempore del Creato, a custodirne al meglio il fascino perché tra cinque secoli possa ancora generare meraviglia in ogni essere umano".

"Castelluccio di Norcia è per me uno dei più bei borghi al mondo - ha detto ancora l'imprenditore -, un po' Mongolia e un po' la nostra cultura. E' un luogo di spiritualità e il mondo ha bisogno di andare a visitare i luoghi di silenzio, di umanità.

Quando abbiamo immaginato Castelluccio non abbiamo immaginato il sotto, perché sapevamo che l'Università di Perugia stava lavorando su questi grandi temi. Siamo partiti dal paesaggio, abbiamo immaginato la Castelluccio sopra le piattaforme. Nel progetto abbiamo ricostruito il 95 per cento delle case una a una come erano, abbiamo immaginato una piazza, la chiesa e in più abbiamo messo un anfiteatro che guarda il Vettore. La nostra è soltanto una idea che diamo in dono alla comunità. Abbiamo pensato che la nostra Fondazione può realizzare la piazza, restaurare la chiesa, realizzare l'anfiteatro. Crediamo che che se partiamo con una gru in piazza e una nella chiesa chi arriverà a Castelluccio inizierà ad acquisire l'idea di una visione".



