Con le maschere di gomma sul viso in tre rapinano una banca

Con il volto coperto da maschere in gomma, hanno rapinato una banca a Bastia Umbra e poi sono fuggiti. Sull'accaduto sono in corso indagini della polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza europeo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tre uomini dopo essere entrati nella banca, hanno immobilizzato alcuni dipendenti e costretto uno di questi ad aprire il caveau. I tre, dopo essersi fatti dare il denaro - circa 60.000 euro - sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è poi intervenuto il personale della squadra mobile e del gabinetto provinciale della polizia scientifica.

Dai primi accertamenti degli investigatori, è emerso che gli uomini non erano armati. Illesi i dipendenti della banca.

Sono in corso le indagini della squadra mobile e del personale della sezione anticrimine del commissariato di Assisi, finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e ad individuare gli autori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA