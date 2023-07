Castelli, Castelluccio tappa fondamentale del nostro lavoro

"La ricostruzione di Castelluccio è una tappa fondamentale del nostro lavoro e oggi abbiamo illustrato un progetto che sintetizza al meglio le esigenze di sicurezza di un luogo fortemente sismico e la necessità di integrazione tra intervento pubblico e intervento privato": lo ha detto il commissario al sisma 2016, Guido Castelli, intervenendo all'incontro di oggi, a Perugia, per illustrare il progetto di ricostruzione e riqualificazione post sisma dedicato a Castelluccio di Norcia.

"In un luogo tra più suggestivi d'Italia - ha detto Castelli -, forte di centinaia di biodiversità, abbiamo proposto una soluzione avanzata, sostenibile e capace di contrarre i tempi di realizzazione che sarà ulteriormente arricchita dall'estro e dalle visioni di Brunello Cucinelli. Una bella pagina della ricostruzione. Dopo questo intervento Castelluccio sarà uno dei luoghi più sicuri del mondo. L'operazione che si sta facendo è qualcosa che è meritevole di essere raccontato e di essere indicato come esempio di equilibrio tra uomo e natura".



