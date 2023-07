L'Umbria nella serie Tv 'Signora Volpe'

Perugia, Panicale, Magione e il Lago Trasimeno: sono queste le location umbre dove è stata girata la serie televisiva "Signora Volpe", in programma in questi giorni su Canale 5.

La seconda puntata andrà in onda mercoledì 26 luglio, mentre la prima ha registrato 1.392 mila spettatori (share 10,5%), posizionandosi al secondo posto fra i programmi di prima serata.

Un successo che ha indotto i produttori a pianificare la seconda stagione che sarà girata tra settembre ed ottobre prossimi sempre nella zona di Panicale e dintorni.

"Signora Volpe" è stata creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths. Il service di produzione in Italia è a cura di Cristina Giubbetti per Cattleya. Produttrice è Candida Julian-Jones, mentre la regia è affidata a Bindu de Stoppani e Declan Recks.

La storia vede protagonista Emilia Fox nei panni di una ex spia britannica in Italia, Sylvia Fox. Delusa dal lavoro, viene invitata dalla nipote Alice al suo matrimonio italiano.

L'occasione perfetta per prendersi una pausa. Arrivata a Panicale, piccolo borgo della provincia di Perugia il futuro sposo scompare all'improvviso e, poco dopo, il cadavere di una donna riemerge dal lago. Neppure la conclusione del caso la convincerà a tornare a Londra: Panicale è troppo bella per non restare a viverci e nella seconda stagione l'ex spia britannica appare ancora più profondamente innamorata dell'Italia e della vita nella pittoresca cittadina medievale.



