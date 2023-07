La biblioteca si sposta in ostetricia a Città di Castello

Si chiama "primi passi in biblioteca" un originale progetto che prevede una serie di incontri e corsi alle gestanti per illustrare le proprietà benefiche di leggere in famiglia.

La biblioteca comunale "G.Carducci" si è trasferita martedì per qualche ora nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Città di Castello dove, in collaborazione con la struttura ospedaliera ed il consultorio territoriale della Usl Umbria1, ha incontrato mamme in dolce attesa o in dirittura di arrivo per illustrare loro favole, racconti, libri e dare suggerimenti su come approcciarsi al meglio alla lettura.

Un progetto che rientra nel programma nazionale "Nati per leggere", sviluppato assieme all'associazione culturale pediatri, l'associazione italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino.

"La collaborazione con il distretto Usl Umbria 1 - precisa Patrizia Montani, responsabile della biblioteca - è cominciata la scorsa estate, quando abbiamo proposto alla coordinatrice del distretto Daniela Berrettoni di collaborare con il servizio di accompagnamento al parto incontrando periodicamente le gestanti sotto la supervisione di un'ostetrica, in biblioteca o presso l'ospedale, per presentare il progetto nazionale "Nati per leggere". E' nato così Primi passi in Biblioteca, un appuntamento bimestrale in cui la biblioteca si presenta alle future mamme e fa conoscere i propri servizi dedicati alla prima infanzia.

Il progetto - spiegano Daniela Berrettoni, coordinatrice consultorio altotevere Usl umbria1, Alessandra Pucciarini, referente ostetrica ospedale di Città di Castello e Francesca Fiandra, referente aziendale servizio ostetrico Usl Umbria1 - è integrativo del percorso di corsi di accompagnamento alla nascita, che ha avuto inizio ad Umbertide-Città di Castello da settembre 2022. La biblioteca del Comune di Città di Castello è sempre stata molto attenta ai bisogni dei più piccoli e con il trasferimento a Palazzo Vitelli, a San Giacomo, è stato scelto di dedicare loro uno spazio molto ampio e ben attrezzato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA