Inaugurati i nuovi bagni pubblici in via Gramsci a Foligno

Da oggi sono in funzione due bagni pubblici nel centro storico di Foligno, in via Gramsci 23. Sono accessibili anche dai diversamente abili: sono automatizzati e autopulenti, a pagamento (50 centesimi), sempre utilizzabili. Si trovano all'interno di un locale precedentemente utilizzato come esercizio commerciale.

La parte antistante del negozio è stata utilizzata per realizzare i due bagni (in uno c'è la possibilità per le mamme di usarlo come fasciatoio per cambiare i piccoli). La parte retrostante dell'ex negozio non è aperta al pubblico e funziona come magazzino per carta e saponi. Il costo complessivo dell'opera - i lavori sono stati compiuti in tre mesi - è di 90mila euro, finanziato interamente dal bilancio comunale, comprendendo le opere murarie e l'adeguamento degli impianti.

Contestualmente all'apertura dei bagni di via Gramsci, verranno chiusi e smantellati quelli in via Pertichetti, i cui locali, dopo un'attività di recupero, saranno adibiti ad altre funzioni. "Con questo intervento - ha detto il sindaco Stefano Zuccarini - diamo un ulteriore e fondamentale servizio ai tanti turisti che arrivano in città, ai folignati e alle attività ricettive".

Sono intervenuti alla messa in funzione dei due bagni anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni, gli assessori Michela Giuliani e Marco Cesaro, il consigliere Riccardo Polli, funzionari comunali.



