Due umbri al Campionato del mondo di scherma di Milano

L'Umbria sarà rappresentata dal ternano Alessio Foconi e dal folignate Andrea Santarelli ai Campionati del mondo di scherma olimpica di Milano. Il fiorettista Foconi salirà in pedana il 27 luglio, alle ore 12.15 (inizio gara ore 11), come numero quattro in classifica, contro il cipriota Alex Tofalides. Sarà poi al fianco dei suoi compagni: Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi, il 29 per la prova a squadre. Lo spadista Santarelli, invece, salirà in pedana per la gara a squadre venerdì 28, insieme con Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini.

"C'è tanta voglia di gareggiare" afferma Alessio Foconi. "Per di più è la prima volta che scendo in pedana in un Mondiale in casa, e quindi è un'emozione ancor più forte; tuttavia sono tranquillo. È un Mondiale di qualifica olimpica e si può considerare come una prova generale di quelli che saranno i Giochi di Parigi 2024. Tutto quello che si poteva fare in allenamento è stato fatto, quindi si sale in pedana con tanta consapevolezza, voglia di vincere e con serenità. Per quanto riguarda la gara a squadre, veniamo da una stagione nella quale non siamo mai scesi dal podio e dalla vittoria ai Giochi europei di Cracovia in giugno. Non dobbiamo dare nulla per scontato, ma il nostro gruppo è fortissimo".

"È la prima volta che ad un Mondiale salgo in pedana solamente per la gara a squadre" precisa Santarelli. "Dopo una stagione particolare: un infortunio, una condizione emotivamente sottotono, ed altre condizioni sfavorevoli che sulla scherma possono influire molto, ho superato i miei ostacoli ed ho tirato molto bene ai Giochi Europei di Cracovia (bronzo per la spada maschile, ndr). Per questa occasione mi sono preparato ulteriormente. Nella prova individuale tiferò dagli spalti per i miei compagni e spero di essere di supporto nella loro prestazione ma, ancor più, in quella insieme a squadre".

"Dalla prossima stagione - prosegue - si tornerà in pedana con una dose di grinta maggiorata, per cercare di riprenderci ciò che ci spetta".

"Si sono sicuramente preparati in maniera meticolosa - afferma il delegato regione Umbria della Federazione italiana scherma, Giovanni Marella - e speriamo che i loro sforzi siano ben ripagati".



