Arrestato albanese con 4 chili di cocaina e hashish in casa

Aveva in casa oltre 2 chili di cocaina, contenuta in vari involucri termosaldati, 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti e alcune dosi di marijuana, un incensurato albanese di 20 anni, arrestato dai carabinieri della stazione di Fortebraccio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Lo straniero era da poco arrivato a Perugia. Da alcuni giorni i militari stavano monitorando un gruppo di giovani già noti per reati legati alla droga e che spesso erano stati visti nei pressi dell'abitazione dell'albanese, in centro.

Dopo ore di appostamento i carabinieri hanno fatto irruzione in casa, dove è stata sequestrata la droga oltre a due chili di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto con relativi sacchetti.

Sequestrati anche 2.320 euro in banconote da 20 e 50 euro, ritenuta dai carabinieri provento dell'attività di spaccio.





