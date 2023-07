Torna 'Narni. Le vie del cinema' rassegna di film restaurati

Narni è pronta ad ospitare la 29/a edizione di "Narni. Le vie del cinema", rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi.

La kermesse, che si terrà dal 31 luglio al 5 agosto, è organizzata dal Comune di Narni, con la collaborazione della Fondazione centro sperimentale di cinematografia - cineteca nazionale e con la scuola internazionale di Comics di Roma.

Anche quest'edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle ore 21 sul grande schermo allestito nel parco pubblico "Bruno Donatelli" di Narni, a ingresso gratuito.

Il festival propone anche quest'anno classici del cinema italiano restaurati dal Centro sperimentale di cinematografia - cineteca nazionale e dalla cineteca di Bologna. Si riparte dalla prima, vera regia di Nino Manfredi, il cortometraggio "L'avventura di un soldato". Per ricordare il fertile rapporto fra Calvino e il cinema sarà proiettato "Renzo e Luciana", uno degli episodi del film Boccaccio 70, diretto da Mario Monicelli, tratto dal racconto di Calvino "L'avventura di due sposi".

Le vide de cinema sarà dedicata a un film recente, ma già bisognoso di restauro, come Il ladro di bambini (1992), che sarà presentato dal regista Gianni Amelio. Gli altri titoli permetteranno di rivedere alcuni film di genere, quindi legati a una grande tradizione del nostro cinema popolare: il thriller Milano calibro 9 (Fernando Di Leo, 1972) e le commedie La voglia matta (Luciano Salce, 1970), Sogni d'oro (Nanni Moretti, 1981) e Teresa la ladra (Carlo Di Palma, 1973) per rendere omaggio alla grande Monica Vitti.

Il restauro di "Ladro di bambini" è stato curato dalla cineteca di Bologna. Quest'anno, inoltre, per il secondo anno consecutivo, continua la collaborazione tra la Scuola internazionale di Comics di Roma e la rassegna "Le vie del cinema".



