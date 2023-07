Tesei, 'l'aerospazio una vera eccellenza dell'industria umbra'

"La filiera dell'aerospazio è una vera eccellenza dell'industria umbra, come dimostrato anche a Parigi dove le nostre imprese sono riuscite a mettersi in mostra al meglio stipulando anche contratti importanti": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo nella sede di Confindustria Umbria alla presentazione dei risultati della missione espositiva e commerciale di Umbria Aerospace Cluster all'International Paris Air Show di Le Bourget.

"La Regione c'è e ci crede" ha sottolineato Tesei per poi aggiungere: "La Regione ha accompagnato e continuerà ad essere accanto a questo importante e strategico settore, così come ha fatto e farà per tutte le imprese umbre che sono al centro delle politiche regionali in quanto fulcro della crescita della nostra Umbria".

"A Parigi è stato un successo straordinario - ha inoltre sottolineato - con il nostro stand che era uno dei più belli dei cluster italiani e ha avuto una grandissima frequentazione oltre che luogo di conclusione di contratti importanti".

L'aerospazio è una "eccellenza" che quindi la Regione vuole accompagnare anche sull'aspetto della formazione: "Su questa stiamo facendo una riflessione molto più ampia perché oggi occorrono altre professionalità e quindi sia attraverso l'Università ma anche con l'Its, che sta funzionando molto bene, si sta formando quello che serve alle imprese. Tutto questo rappresenta una grande opportunità per i giovani della nostra regione che devono cominciare ad indirizzare i loro studi e formazione verso quei settori che danno una prospettiva di crescita nel campo del lavoro ma prima di tutto per una occupazione di un certo livello. Su questo, insieme con Confindustria e con il Cluster, stiamo lavorando con risultati importanti sul fronte Its che già ci sono".



