Successo per l'Umbria all'International Paris Air Show

L'industria aerospaziale umbra sempre più sotto i riflettori internazionali, con componenti qualificati prodotti da aziende regionali che saranno a bordo anche di capsule della Nasa. E' molto positivo il bilancio della missione espositiva e commerciale di Umbria Aerospace Cluster all'International Paris Air Show di Le Bourget, il più grande evento al mondo dedicato all'industria aerospaziale, che si è svolto lo scorso giugno per la 54/a edizione.

Sono stati stipulati importanti contratti internazionali in fiera con partner di tutto il mondo, come quelli con Israele e Sud Corea, e tanti i prodotti innovativi presentati alla committenza internazionale durante l'evento parigino, come è stato ricordato durante la conferenza stampa nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Oltre 450 gli incontri "business to business".

Sono stati così presentati i risultati della missione ma anche illustrato il percorso di crescita di Umbria Aerospace Cluster e le significative collaborazioni attivate, che fanno di questa aggregazione di imprese un'eccellenza sempre più apprezzata, in Italia e nel mondo.

C'era molta attesa per l'Air Show, visto che l'ultima edizione risaliva a quattro anni fa: 2.500 espositori da 46 paesi con 300 mila visitatori i numeri dell'evento. Ma anche per il cluster umbro cifre importanti dopo il ritorno da Parigi, con il record di aziende del cluster, oggi 40 (erano 38 al momento della partenza), e record di imprese partecipanti all'evento (17).

L'evento di Parigi, ha spiegato il presidente del Cluster Daniele Tonti, ha portato una "crescita importante" perché "ha permesso di valorizzare il nostro brand a livello internazionale dimostrando la nostra capacità innovativa e di integrazione grazie ad un sistema regione che ci supporta, con imprese che collaborano e che portano valore aggiunto per il territorio e il Paese".

Il fatturato complessivo del Cluster, ha poi evidenziato Tonti, è attualmente di 630 milioni di euro, mentre le aziende hanno più 4.200 dipendenti diretti.



