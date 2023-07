Patassa, 'orgoglioso delle eccellenze umbre nell'aerospazio'

Anche lo spoletino Andrea Patassa, capitano dell'Aeronautica militare e selezionato dall'Agenzia spaziale europea tra i propri astronauti di riserva, prima volta per un umbro, ha partecipato all'iniziativa di bilancio della missione espositiva e commerciale di Umbria Aerospace Cluster all'International Paris Air Show di Le Bourget.

"Ci sono sfide tecnologiche di cui spero farò parte e a cui parteciperanno anche aziende umbre e per questo sono orgoglioso che imprese del mio territorio siano eccellenze per il settore di aerospazio e aeronautica" ha commentato Patassa, tra i due italiani (l'altra è l'ingegnere spaziale Anthea Comellini) di una classe di 17 astronauti che hanno superato una selezione di 22.500 candidati da tutti i paesi europei e che quindi faranno parte della generazione futura degli equipaggi internazionali.

Delle 17 persone, cinque sono astronauti attivi che hanno iniziato già l'addestramento, uno è disabile (iniziativa avviata dall'Esa come prima mondiale) e 11 sono quelli di riserva, tra cui anche Patassa.

Un obiettivo come questo raggiunto, ha spiegato Patassa, "solo con la passione e con il sogno di un ragazzo che si è impegnato per diventare pilota militare" e che poi in aeronautica, avvicinandosi al mondo spaziale anche, "ha provato una nuova sfida che è andata bene".

Per Patassa "è stato impegnativo superare la selezione anche per il livello e la qualità di tutti i partecipanti", ma allo stesso tempo anche "molto naturale", visto che le prove "erano tutte su competenze che già avevo".

Ed ora? "Continuerò a fare il mio lavoro come pilota sperimentatore dell'aeronautica militare - ha spiegato - e da ora in poi se e quando l'Esa dovesse aver bisogno di incrementare il numero di astronauti, anche per un progetto singolo di un volo in base agli sviluppi del settore spaziale, potrei essere chiamato per iniziare l'addestramento per poi volare nello spazio".



