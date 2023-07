Mencaroni, 'continuo a vedere vitalità nell'imprenditoria umbra'

"I dati Movimprese sulla natimortalità delle aziende relativi al II trimestre 2023, sulla scia del rallentamento dell'economia italiano che comunque secondo tutte le previsioni anche nel 2023 riuscirà a mantenere il segno più, mostrano una situazione riflessiva, con il saldo tra iscrizioni e cessazioni che resta positivo ma che, sempre a livello nazionale, è il più basso dal 2010 se si eccettua il 2022, anno del picco del Covid. In Umbria la situazione presenta, nel secondo trimestre 2023, un quadro peggiore della media nazionale". E' il commento di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

"Anche l'Umbria - prosegue Mencaroni - riesce a presentare un saldo positivo, ma così modesto da essere inferiore a quello del 2020 e in calo, rispetto al secondo trimestre 2022, di oltre il doppio della media nazionale (-30,6% contro -14,6%). Le iscrizioni scese del 6,2% (contro il -4% italiano) e le cessazioni cresciute del 7% (contro il +1,6% della media nazionale). Ma, come una rondine non fa primavera, un trimestre andato peggio della media italiana potrebbe non fare inverno e, anche se certamente il 2023 non sarà un anno da calendario perché il rallentamento economico c'è, io continuo a vedere vitalità nel tessuto imprenditoriale regionale".

"Quindi, se questi assestamenti con segnali negativi - che possono dipendere da tanti fattori - vanno considerati, non vanno esagerati. E in questo contesto torno a ribadire come stia continuando l'impegno delle imprese umbre verso forme più strutturate di organizzazione, e quindi di recupero della produttività che è stato e continua ad essere, nonostante non pochi segnali incoraggianti, al cuore del sistema Umbria. Il continuo incremento delle società di capitali è una delle spie di questa evoluzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA