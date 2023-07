Arvedi Ast ha avviato l'iter per 'ResponsibleSteel'

Arvedi Ast è impegnata nella certificazione ResponsibleSteel, il primo standard mondiale di certificazione per l'industria siderurgica, che annovera già i principali player a livello internazionale.

E' quanto comunica la stessa azienda, ricordando che "l'attenzione per l'ambiente e la sicurezza rappresenta una priorità assoluta, al punto che l'Arvedi Ast ha sviluppato un approccio teso non solo al rispetto dei diversi parametri previsti dalle normative, ma anche all'adozione di criteri di autoregolamentazione più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalle normative vigenti".

ResponsibleSteel nasce per promuovere e sostenere la produzione responsabile dell'acciaio affrontando le questioni ambientali, sociali ed economiche associate al settore siderurgico. Nel processo di creazione dello standard è stata coinvolta una vasta gamma di stakeholder, inclusi produttori di acciaio, organizzazioni non governative, clienti, associazioni commerciali, sindacati e altre parti interessate. Insieme, hanno sviluppato oltre 200 criteri e requisiti che i produttori di acciaio a livello globale devono soddisfare per ottenere la certificazione.

"Arvedi Ast in questa fase sta affrontando gli audit dell'ente di certificazione Dnv per verificare l'applicabilità nell'azienda dei criteri più importanti per la sostenibilità di una impresa siderurgica - si legge in una nota dell'azienda -, tra i quali: governance ed etica aziendale; salute e sicurezza e altri diritti umani e del lavoro; coinvolgimento delle parti interessate e relazioni con la comunità locale; cambiamento climatico, emissioni di gas serra e biodiversità; gestione delle risorse idriche e altri impatti ambientali".

Istituito in Arvedi Ast anche uno specifico comitato di sostenibilità in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l'obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l'azienda e del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA