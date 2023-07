Con UmbriaLibri la regione 'cuore culturale' d'Italia

Umbria non solo "cuore verde d'Italia" ma anche "cuore narrativo e culturale" attraverso un quadrilatero di alleanze tra cinema, letteratura, jazz e teatro-danza per sviluppare "un modello che racconta la regione". Tutto attraverso importanti manifestazioni. Lo ha sottolineato con l'ANSA Angelo Mellone, direttore artistico di UmbriaLibri, presente a Todi durante il festival Umbria Cinema, nel dare qualche prima anticipazione sulle prossime tappe della rassegna letteraria.

UmbriaLibri, quindi, sempre più come "una festa culturale" ma anche come "un pezzo" di quella che Mellone ha definito "la grande alleanza culturale" per la regione dove le altre istituzioni che fanno politica culturale sul territorio (Umbria Cinema, Umbria Jazz, Festival dei Due Mondi) "sono costantemente partner di un unico progetto culturale".

UmbriaLibri tornerà, fa sapere poi Mellone, con le due edizioni canoniche sia nell'ultimo weekend di ottobre a Perugia che nell'ultimo fine settimana di novembre a Terni, sempre con la formula "ibrida ed accogliente": non solo quindi con la presentazione di libri ma letteratura intesa "come forma larga di racconto" tra musica, poesia e performance artistiche.

Mellone ha annunciato anche che l'attività di UmbriaLibri prenderà il via già dopo l'estate visto che tra settembre e ottobre si svolgerà il progetto dello 'Scrittore residente' con sette autori selezionati che saranno ospitati in altrettanti borghi umbri. Alla fine del loro soggiorno lasceranno un racconto ambientato in quel luogo. I primi risultati saranno presentati nell'edizione perugina della rassegna.



