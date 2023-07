Enologo, 'possibili grandi vini anche in questa annata'

"Stiamo vivendo una delle stagioni estive più difficili di sempre, ma laddove i danni sono limitati e con una condotta scientifica esemplare dei nostri vigneti riusciremo a produrre grandi vini anche in questa annata": a dirlo all'ANSA è l'orvietano Pier Paolo Chiasso, già "Miglior enologo italiano 2022", parlando degli effetti da cambiamento climatico.

"La primavera e il mese di giugno sono stati caratterizzati da continue piogge che hanno favorito lo svilupparsi di malattie patogene nelle viti, adesso siamo, invece, alle prese con temperature che da giorni sfiorano, se non addirittura superano, i 40 gradi, ma stiamo assistendo anche a qualcosa di molto positivo - spiega l'enologo - vale a dire, dove il trattamento scientifico è stato eseguito in maniera scrupolosa i danni sono stati evidentemente ridotti e questo ci deve indurre a investire sempre più nella ricerca e nella sperimentazione".

"Non possiamo comunque nascondere che laddove il clima si è accanito con copiose gradinate e piogge alluvionali, nulla si è potuto fare per salvare la produzione che in alcune aree del Paese registrerà perdite anche del 50%", dice Chiasso. "L'Umbria è una delle regioni che più sono interessate dalle estremità climatiche, ma è anche una delle zone che, a mio avviso - aggiunge l'enologo - meglio ha reagito ai fenomeni. In queste terra i produttori sono da sempre particolarmente attenti e scrupolosi nella conduzione dei vigneti e i risultati in termini qualitativi degli ultimi anni ne sono un'ampia dimostrazione".





