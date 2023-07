Tesei, Venanti è stato un grande artista eclettico

"È con profondo dolore che ho appreso della morte del maestro Franco Venanti, un grande artista eclettico che ha legato il suo nome indissolubilmente alla sua Augusta Perusia e all'Umbria intera, conosciuto ed apprezzato in Italia e all'estero": è quanto affermato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Un artista ed un uomo di grande valore, colto, intelligente, brillante, amante della vita. Venanti - sottolinea la presidente in una nota di Palazzo Donini - ha attraversato con la sua arte quasi un secolo di storia lasciandoci in eredità un ritratto pieno delle trasformazioni che hanno interessato la nostra società, delle grandezze e miserie di una umanità ritratta quasi sempre con un filo di ironia: le sue battaglie, i generali, gli animali, le donne diafane e bellissime".

Nel porgere a nome proprio e della Giunta regionale le più sentite condoglianze alla famiglia, Tesei dice che "il vuoto della sua scomparsa sarà profondamente sentito da chi lo ha conosciuto ed ha ammirato il suo lavoro". "La sua memoria - ha concluso - sarà sempre intrecciata con il mondo dell'arte poiché il suo lascito continuerà ad arricchire ed influenzare anche le future generazioni".



