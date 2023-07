Musica e arti grafiche alla terza edizione di 'Fusotronica'

Si terrà sabato 29 luglio, presso il centro museale Fuseum di Monte Malbe, a Perugia, la terza edizione del festival di musica ed arti grafiche "Fusotronica", proposto da Metanoia.

"Il riutilizzo di materiali di scarto per realizzare quadri, sculture e opere di ogni natura, unito alla commistione fra diversi linguaggi artistici, sono i pilastri dell'attività dell'artista perugino Brajo Fuso e del parco Fuseum stesso - fanno sapere gli organizzatori -. L'headliner di questa edizione, con l'unica data umbra della tournée di presentazione del suo nuovo disco, sarà Wepro, pseudonimo di Marco Castelluzzo, che nasce come progetto solista e poi diventa band.

In Italia suo nome è salito alla ribalta grazie alla partecipazione a vari talent show, tra cui Amici e X-Factor e alla sua partecipazione all'edizione 2018 di Sanremo giovani".

Nel 2023 è salito anche sul palco del concerto Primo Maggio a Roma ed ha aperto la data italiana di Taranto del tour Tom Morello + The cult.

Le serata prenderà il via dalle ore 19, con disegno dal vivo a cura degli studenti di illustrazione e fumetto del Nid di Perugia e la mostra di opere originali a tema "nostalgia del futuro" di Francesco Biagini, Nicolò Arcuti, degli studenti del Nid di Perugia e dei fotografi Metanoia.

Previste visite guidate al parco, swap party in collaborazione con Legambiente Perugia, il concerto con performance di live drawing in video-mapping.

Lineup musicisti: Buonforte (con Alessandro Bogini alle illustrazioni), Nur. (con Francesco Biagini alle illustrazioni), Wepro (con Nicolò Arcuti alle illustrazioni).



