Meloni, Pd, su liste d'attesa da maggioranza solo propaganda

"Un falso recupero delle liste d'attesa, spacciato come il risultato di una qualche cura da cavallo che invece è solo fumo negli occhi. Così, in ogni occasione, la presidente della Regione, Donatella Tesei, non spreca l'attimo per parlare di elementi che la realtà contraddice platealmente": ad affermarlo la capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale, Simona Meloni, sottolineando "l'inconsistenza dell'intervento della presidente Tesei nel corso dell'udienza sul giudizio di parifica".

"Il vero tema - dice Meloni - che si fa finta di non vedere, ma del quale ci si accorgerebbe confrontandosi con gli operatori della sanità e con i cittadini, è che l'arretrato non è mai recuperato perché moltissimi rinunciano a curarsi e perché tanti altri, per vari motivi, come la distanza territoriale, ma soprattutto la distanza temporale tra la prenotazione e l'erogazione della stessa passano mesi se non anni, o si rivolgono al privato (chi può) e gli altri rinunciano del tutto a curarsi".

"Esistono casi e ambulatori - continua la capogruppo Dem - nei quali, su 150 chiamate, rispondono sì 60 pazienti e otto non si presentano. Anche in questo caso servirebbe una organizzazione migliore: non avvisare della rinuncia significa non permettere ad altri di svolgere quella prestazione e quindi slittare ulteriormente verso il privato. In tutto ciò, si assiste a turni di lavoro massacranti, burocrazia soffocante e scarsa gratificazione economica delle poche figure professionali rimaste a difendere il baluardo della sanità universalistica e pubblica. Per questo è ora di dire basta alla propaganda e di sfidare il centrodestra ad un confronto reale con i cittadini, gli operatori sanitari e le loro esigenze. Dopo quattro anni è necessario infatti che la maggioranza si assuma le proprie responsabilità, smettendo di addossare le proprie colpe su altri soggetti o fattori congiunturali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA