L'Umbria riunisce le menti 'faville' di tutto il mondo

Giovani menti, "faville" provenienti da ogni parte del mondo, riunite in un simposio, per parlare di scienza, umanesimo e tecnologia, guardando al futuro.

E' la prima edizione dello "Young sparks symposium" organizzato dall'Università degli studi di Perugia, da Brunello Cucinelli e dalla agenzia "Indire Erasmus+". Dal 4 al 7 settembre 2023, in Umbria, negli scenari di Solomeo, Perugia, Norcia e Assisi, oltre 200 studentesse e studenti provenienti da atenei di tutto il mondo interagiranno con personalità internazionali nel campo della conoscenza scientifica, della tecnologia, nel "sano rapporto" con l'umanesimo, la bella cultura e la bella politica.

Una iniziativa presentata oggi dal rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, da Brunello Cucinelli e da Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia "Indire Erasmus+".

Un evento che vedrà la presenza di numerose personalità internazionali di grande ispirazione, tra le quali Sonia Guajajara, Sary Nusseibeh, Manuela Dviri, Mauro Ferrari, Andrea Pontremoli, Giovanni Malagò e Giovanni Caccamo, chiamate a interagire direttamente con gli studenti.



