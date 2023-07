Attacco hacker a società di servizi della Regione Umbria

Attacco hacker alla rete di "Punto zero" la società di servizi informatici della Regione Umbria.

"I tecnici di PuntoZero hanno riscontrato un attacco hacker alla rete - spiega la stessa amministrazione in una nota -, probabilmente già in corso dalla mattina del 19 luglio, giorno in cui si è verificato un malfunzionamento durato circa due ore. Gli apparati di sicurezza sono riusciti a bloccare l'ingresso ai sistemi garantendo la sicurezza dei dati. L'attacco, anche se i dati sono protetti, sta continuando e procura rallentamenti alla rete causando problemi di accesso ai vari servizi, tra i quali il Cup".

"Verrà quindi avviata - informa ancora PuntoZero - una componente aggiuntiva prevista nel progetto regionale cyber security che mitigherà il problema. È stata attivata, inoltre, anche la polizia postale con la quale è stato stipulato un protocollo di intesa già dal 2021".

PuntoZero si scusa per i disagi e fa sapere che sta continuando a lavorare ininterrottamente insieme agli specialisti dei propri fornitori per la risoluzione definitiva delle criticità.



