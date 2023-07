Tesei, la Corte dei conti ci dà atto dei passi avanti fatti

"La Corte dei conti ha dato atto dei passi in avanti e dobbiamo continuare lo sforzo che stiamo facendo, così come prendiamo atto delle osservazioni che ci sono state fatte per migliorare ancora la nostra attività": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta all'udienza sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, dichiarato regolare. "La parificazione come atto contabile riassuntivo costituisce la fase di chiusura del ciclo annuale dei controlli a questa istituzione, tutto sempre basato sul massimo grado di trasparenza" ha inoltre commentato Tesei parlando poi dell'udienza finale come di "un momento fondamentale di approfondimento a cui abbiamo guardato sempre con grande attenzione".

Tesei ha quindi ricordato come quello della Regione Umbria sia un bilancio "in equilibrio e sostanzialmente sano, considerando le forti dinamiche inflattive subite e l'onda lunga del Covid avuta anche nel 2022". "Risultati raggiunti - ha detto ancora - senza gravare su imprese e famiglie visto che in tre anni non abbiamo aumentato le tasse e quindi non abbiamo toccato la pressione fiscale".

Regione che è ancora impegnata, ha proseguito la presidente, "a recuperare, purtroppo, il terreno perso prima della pandemia con il lavoro su razionalizzazione dei costi ed efficientamento della macchina pubblica che procede".

Tesei ha inoltre evidenziato lo "sforzo" fatto anche sul versante Pnrr. "Una sfida - ha detto - che ci ha visti molto impegnati prima sulle strategie e poi sulla fase progettuale, con risorse che potranno contribuire a migliorare gli indicatori macroeconomici già positivi".

La presidente della Regione infine, dopo aver parlato di "bilanci e risultati positivi" per le società partecipate, ha sottolineato "l'accelerazione impressa sulla ricostruzione post sisma, in particolare per quella privata, e negli ultimi tempi anche per la pubblica".



