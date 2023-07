Sequestrati 64 chili di marijuana su un camion in Autosole

Erano nascosti su un camion carico di frutta proveniente dalla Spagna 64 chili di marijuana che sono stati sequestrati dalla polizia stradale sul mezzo in sosta in un'area di servizio dell'Autosole nei pressi di Orvieto.

Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione telefonica anonima di un anomalo spostamento di bagagli da un furgone ad un mezzo pesante.

Una pattuglia della polizia stradale di Orvieto ha quindi raggiunto il luogo indicato e fatto un minuzioso controllo sul camion. Gli agenti hanno così scoperto che - riferisce la polizia -, accuratamente nascoste in un vano d'acciaio del semirimorchio, c'erano tre borse di grandi dimensioni.

All'interno sono stati trovati 32 sacchetti di plastica con i 64 chili di marijuana che avrebbe fruttato fino a 300 mila euro sul mercato.

La marijuana è stata sequestrata e la posizione del conducente del mezzo è al vaglio dell'autorità giudiziaria di Viterbo.



