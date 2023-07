La Corte dei conti ha parificato il bilancio della Regione

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria ha deliberato la parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022 dichiarandolo regolare.

L'udienza, con il presidente della sezione regionale, Antonello Colosimo, si è tenuta a Perugia, alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei, di quello dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, e del procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale.

"La Regione Umbria anche sulla base delle parifiche degli anni precedenti presenta luci ed ombre ma c'è anche l'impegno portato avanti nelle azioni di politiche pubbliche di recuperare profili che sono stati oggetto di criticità da parte della Sezione" ha affermato Colosimo parlando con i giornalisti prima dell'udienza.

Dopo la relazione dei magistrati del collegio, si è tenuta la requisitoria del procuratore regionale Rosa Francaviglia secondo la quale alla luce delle considerazioni svolte e posta l'attenzione anche su elementi di criticità "si ritiene che non influiscano negativamente ai fini del giudizio di parificazione".



