Il generale De Leverano alla sezione della Corte dei conti

Nell'ambito dell'udienza dedicata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2022, il presidente Antonello Colosimo ha pubblicamente ringraziato per "l'ottimo lavoro svolto" tutti coloro del suo staff che lo hanno reso possibile.

Il particolare ha ringraziato la consigliera acheropita Mondera, la prima referendaria Anna Laura Leoni, che con questa parifica chiude la sua esperienza perugina, ed il referendario Antonino Geraci.

Con l'occasione il presidente ha anche presentato il nuovo consigliere presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Umbria, il generale Luigi Francesco De Leverano, che vanta un curriculum di tutto rilievo dove spiccano in particolare l'essere stato da ultimo consigliere militare dell'allora presidente del Consiglio Mario Draghi e per un breve periodo dell'attuale presidente Giorgia Meloni.



