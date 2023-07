Da paziente 'grazie' a medici del pronto soccorso di Perugia

Dopo aver trascorso una serata, una nottata e una mattinata al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia ha voluto dire "grazie" al direttore Paolo Groff e ai medici, una paziente che ha mandato una mail ai sanitari.

"Voglio inviare a lei e a tutto lo staff del pronto soccorso il mio grazie - scrive la donna nella mail -. Ho trascorso una serata, una nottata e una mattinata al pronto soccorso. Ho potuto constatare quanta accoglienza, disponibilità, competenza, premura e anche tanta pazienza hanno elargito i medici, gli infermieri, le oss. Nell'emergenza che quel reparto ha costantemente ho notato il cuore, la missione, il dovere di operatrici e operatori. E dire che i pazienti a volte non sono proprio … pazienti!".

"Non ricordo tutti i nomi che erano in servizio la notte del 13 luglio - scrive ancora la paziente -, ma tutti gentili e professionali. Grazie! perché oggigiorno è una grande preoccupazione la sanità in generale e avere strutture che funzionano e mettono al centro il problema del paziente, non è scontato. Le assicuro di aver avuto esperienze negative anche proprio per la mancanza di quell'empatia che invece al pronto soccorso a Perugia viene insieme alla professionalità. E questo è molto importante per chi sta male".



