Bori, la Corte dei conti boccia la gestione della sanità

"'Il diritto alla salute della collettività umbra rischia di passare dall'essere seriamente compromesso all'essere sostanzialmente negato': il giudizio della Procuratrice della Corte dei conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, boccia sostanzialmente la politica regionale umbra in materia di sanità, chiedendo maggiore incisività su una situazione che sembra ormai davvero compromessa". Così Tommaso Bori (Pd, vicepresidente della commissione Sanità) che ricorda "come l'allarme che segnala la Corte dei conti sia quello che noi denunciamo da tempo e che, anche in questa occasione, facciamo nostro".

"La Procura della Corte dei conti - commenta Bori, in una nota della Regione - ha sottolineato criticità relative all'incidenza della spesa e profili erariali che potrebbero compromettere il diritto alla salute della collettività locale, come comprovato da disservizi che affliggono attualmente le strutture sanitarie pubbliche, nosocomiali e non. In tutto ciò stigmatizzata anche l'inadeguatezza dei controlli regionali sulla sanità privata".

"Un quadro volontariamente compromesso dalla Giunta Tesei - aggiunge l'esponente Dem - che conferma lo slittamento verso il settore privato, l'abbandono della medicina pubblica sia specialistica che territoriale, che invece servirebbe per superare le difficoltà di una regione con età media avanzata, la seconda in Italia con più over-65, e con l'aumento marcato delle cronicità. Invece, la destra - conclude Bori - continua a smantellare la sanità pubblica, per questo arriva l'ennesima bacchettata nei confronti di una gestione scellerata e sulla quale occorre mobilitarsi con tutte le realtà politiche, le organizzazioni sindacali e le forze sociali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA